Хаменеї наказав військовим Ірану розширити плани ударів у відповідь

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї наказав вищому військовому командуванню підготуватися до нового протистояння зі США та Ізраїлем і розширити можливості Тегерана для завдання ударів у відповідь.

Його цитує Bloomberg.

«На будь-який рівень і будь-який тип загрози необхідно негайно й ефективно реагувати, без географічних обмежень», — заявив Хаменеї керівникам Корпусу вартових ісламської революції, армії та Генерального штабу Збройних сил.

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Він наказав військовим оновити списки потенційних цілей, щоб «усі види матеріальних і нематеріальних активів» США та Ізраїлю опинилися «в межах досяжності збройних сил Ірану».

Верховний лідер також закликав військових посилювати свої можливості за допомогою нових технологій.

У заяві Хаменеї не уточнюється, коли й де відбулася зустріч. Однак це перший відомий випадок, коли він скликав нараду з вищим військовим командуванням уже як глава держави. Від початку війни в лютому, коли США та Ізраїль розпочали бойові дії, Хаменеї не з’являвся на публіці. Лише кілька іранських посадовців заявляли, що спілкувалися з ним відтоді.

Цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що США попередили країни Перської затоки про необхідність підготуватися до можливого відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США 3 листопада. За інформацією Fox News, у четвер Центральне командування США представило президенту Дональду Трампу можливі варіанти військових дій.