Президент Зеленський прибув до Стамбула: заплановані переговори з Ердоганом і зустріч із Вселенським Патріархом

Глава держави планує обговорити партнерство з Туреччиною, дипломатичні перспективи та безпеку судноплавства у Чорному морі.

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Президент України Володимир Зеленський прибув із командою до Стамбула. Попереду в нього переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами глави держави, під час переговорів з Ердоганом планують обговорити зміцнення захисту українців, міждержавне партнерство з Туреччиною та реальні дипломатичні перспективи.

Окремо президент наголосив на важливих питаннях щодо судноплавства у Чорному морі.

"Працюємо для зміцнення захисту наших людей, міждержавного партнерства з Туреччиною та реальних дипломатичних перспектив", – написав президент Зеленський.