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Зеленський про рішення Держдепу щодо ракет Україні: постачання може початись тільки за кілька років

Глава держави закликав США ухвалити рішення, які можуть гарантувати захист України вже сьогодні, а не пізніше.

Зеленський про рішення Держдепу щодо ракет Україні: постачання може початись тільки за кілька років
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Володимир Зеленський прокоментував рішення Держдепу США на дозвіл Україні купити перехоплювачі до Patriot. Він заявив, що відповідне постачання може початись лише за кілька років. Це визначено в рішенні. 

Про це президент України повідомив на своїй сторінці в Telegram.

"Просимо Американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", - зазначив президент.

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Лише за останні два тижні жовтня було більше 30 російських балістичних ударів по важливих частинах української енергомережі. Тому, за словами Зеленського, постачання ракет є важливим вже зараз, напередодні зими.

"П’ятисот ракет вистачило б закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії НЕ вийшло зламати життя в українських містах і громадах", - йдеться в заяві.

Зеленський додав, що європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3 і надання їх Україні саме цієї зими було б цілком реальним.

Президент подякував Трампу та Держдепу США за відповідний дозвіл, проте закликав ухвалити рішення, які можуть гарантувати Україні захист вже сьогодні, а не колись пізніше.

  • Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Загальна вартість становить 2,1 мільярда доларів, які повністю фінансуються партнерами та союзниками.
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