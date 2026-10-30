Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Починайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ВідеоПочинайте готувати здоров'я до зими з цього. Пояснює лікарка-інфекціоністка Олена Луцька
ГоловнаПолітика

МЗС України посилить закордонні дипустанови 46 посадами

Розподіл здійснюватиметься з урахуванням кількості українців у відповідних країнах, інтенсивності звернень громадян та фактичного навантаження дипустанов.

МЗС України посилить закордонні дипустанови 46 посадами
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

МЗС України посилює закордонні дипломатичні установи 46 додатковими посадами для покращення консульських послуг.

Про це повідомили в МЗС України.

Розподіл додаткових кадрових ресурсів здійснюватиметься з урахуванням кількості українців у відповідних країнах, інтенсивності звернень громадян та фактичного навантаження на дипломатичні установи. 

Після завершення всіх необхідних процедур будуть оголошені конкурси на заміщення відповідних посад. Інформація про умови участі, вимоги до кандидатів та порядок проведення конкурсів буде оприлюднена на офіційних інформаційних ресурсах МЗС України.

“Із 2022 року кількість українців за кордоном різко зросла, тоді як кадрові можливості консульської служби не збільшувалися відповідними темпами. Рішення про 46 додаткових посад є, зокрема, нашою відповіддю на критику та запити громадян”, – заявив очільник МЗС Сибіга.

  • МЗС України та Президія Меджлісу кримськотатарського народу засудили заплановані на 31 жовтня – 1 листопада заходи в Бахчисарайському Ханському палаці. Українська сторона заявляє, що Росія використовує кримськотатарську культурну пам’ятку для прославлення імперської політики та виправдання окупації Криму.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies