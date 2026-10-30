МЗС України посилить закордонні дипустанови 46 посадами

Розподіл здійснюватиметься з урахуванням кількості українців у відповідних країнах, інтенсивності звернень громадян та фактичного навантаження дипустанов.

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МЗС України посилює закордонні дипломатичні установи 46 додатковими посадами для покращення консульських послуг.

Про це повідомили в МЗС України.

Розподіл додаткових кадрових ресурсів здійснюватиметься з урахуванням кількості українців у відповідних країнах, інтенсивності звернень громадян та фактичного навантаження на дипломатичні установи.

Після завершення всіх необхідних процедур будуть оголошені конкурси на заміщення відповідних посад. Інформація про умови участі, вимоги до кандидатів та порядок проведення конкурсів буде оприлюднена на офіційних інформаційних ресурсах МЗС України.

“Із 2022 року кількість українців за кордоном різко зросла, тоді як кадрові можливості консульської служби не збільшувалися відповідними темпами. Рішення про 46 додаткових посад є, зокрема, нашою відповіддю на критику та запити громадян”, – заявив очільник МЗС Сибіга.