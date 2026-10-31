У Польщі перед Конституційним трибуналом затримали чотирьох осіб

Троє з них проникли на територію Конституційного трибуналу, перелізши через огорожу. Ще одна особа образила поліцейського.

У Польщі перед Конституційним трибуналом в ніч на 31 жовтня затримали чотирьох осіб.

Про це пише RMF24.

Поліція Варшави опублікувала на платформі X заяву, у якій повідомила, які дії вживали правоохоронці під час забезпечення безпеки в районі Конституційного трибуналу.

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«Під час проведення заходів не застосовувалися засоби прямого примусу у вигляді кийків чи ручних газових розпилювачів», — зазначили там.

Також повідомили, що поліцейські «виконували передбачені законом завдання, пов’язані із забезпеченням безпеки людей, які перебували в будівлі та зібралися перед нею, а також із захистом громадського порядку й майна».

Загалом поліцейські затримали чотирьох осіб. Троє з них проникли на територію Конституційного трибуналу, перелізши через огорожу. Ще одна особа образила поліцейського.

«Дії поліцейських були зосереджені на забезпеченні безпеки території навколо Конституційного трибуналу. Водночас близько 2:30 ночі прокурор, який перебував на місці, дав правоохоронцям розпорядження встановити особи зазначених людей, які перебували в будівлі. Після встановлення їхніх особистих даних ці люди самостійно залишили приміщення Трибуналу, без втручання поліцейських. Це були єдині дії поліції всередині Трибуналу, і їх було здійснено виключно за чітким розпорядженням уповноваженого органу», – повідомили в поліції.