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​США зняли обмеження на співпрацю Boeing із білоруською «Белавіа», заявив керівник компанії

«Белавіа» зможе напряму отримувати необхідні запасні частини, компоненти і програмне забезпечення для свого авіапарку.

​США зняли обмеження на співпрацю Boeing із білоруською «Белавіа», заявив керівник компанії
Boeing
Фото: facebook.com/airportkiev

Міністерство торгівлі США дозволило корпорації Boeing відновити роботу з білоруською національною авіакомпанією «Белавіа».

Таку заяву зробив гендиректор білоруського авіаперевізника Ігор Чергінець, передає БЕЛТА.

За словами Чергінця, це рішення дасть змогу «Белавіа» напряму отримувати необхідні запасні частини, компоненти і програмне забезпечення для свого авіапарку. Крім того, компанія зможе вести переговори щодо купівлі нових літаків безпосередньо в американського виробника.

Перед цим відповідний дозвіл видало Міністерство фінансів США, що створило технічну можливість для прямої співпраці. Торік американський уряд також скасував усі політичні санкції щодо білоруського авіаперевізника. Керівник «Белавіа» підкреслив, що такі рішення ухвалили за результатами переговорів керівництва Білорусі з делегацією Сполучених Штатів.

  • Крім того, США вже частково зняли власні обмеження з «Білоруської калійної компанії».
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