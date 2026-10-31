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У Каліфорнії в магазині сталася стрілянина. Відомо про жертву та поранених

Стрільця шукають. 

У Каліфорнії в магазині сталася стрілянина. Відомо про жертву та поранених
Solano Town Center, Каліфорнія. Ілюстративне фото

Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення внаслідок стрілянини, що сталася в п’ятницю ввечері в магазині Spirit Halloween у торговельному центрі міста Фейрфілд, штат Каліфорнія, США.

Як пише CNN, про це повідомила поліція.

Начальник поліції Фейрфілда Ден Маршалл розповів журналістам, що стрілянина сталася в торговельному центрі Solano Town Center, приблизно за 70 км від Сан-Франциско. За його словами, правоохоронці досі розшукували підозрюваного.

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Маршалл не розкрив особистих даних постраждалих, але повідомив, що троє поранених перебувають у критичному стані.

«Це місце злочину, де досі тривають активні слідчі дії. Детективи спілкуються зі свідками та наполегливо працюють над встановленням особи підозрюваного, відповідального за цю жахливу стрілянину», – йдеться в дописі поліції Фейрфілда у Facebook.

За даними поліції, повідомлення про стрілянину надійшло о 20:30 за місцевим часом.

Торговельний центр Solano Town Center налічує понад 130 магазинів і ресторанів. У суботу ввечері там мав відбутися захід «Mall-O-Ween!», під час якого для дітей організують збір солодощів у магазинах усього торговельного центру.

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