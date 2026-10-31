США, Сінгапур і Тайвань розслідують можливий витік даних про передові чипи Nvidia до Китаю

США, Сінгапур і Тайвань розслідують можливу передачу Китаю інформації про передові чипи американської компанії Nvidia. Під підозрою опинилася Еліс Хуанг, колишня керівниця сінгапурської Megaspeed International, яка співпрацювала з виробником чипів і мала ділові контакти з його генеральним директором Дженсеном Хуангом, пише The Wall Street Journal.

За даними видання, американські посадовці ще минулого року дійшли висновку, що Еліс Хуанг, відома також як Хуан Ле, могла передавати інформацію китайській владі під час співпраці Megaspeed із Nvidia над створенням дата-центрів в Азії.

Слідчі припустили, що китайські спецслужби могли завербувати жінку, скориставшись інформацією про її близькі стосунки з Дженсеном Хуангом. Водночас видання зазначає, що вона не є родичкою очільника Nvidia.

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Окремі розслідування щодо зв'язків Еліс Хуанг із Китаєм проводили Сінгапур, де базується Megaspeed, і Тайвань. За словами співрозмовників The New York Times, певний час за жінкою велося зовнішнє спостереження. Наприкінці 2024 року, коли влада почала стежити за нею, вона на певний час виїхала до Китаю.

Наразі невідомо, де перебуває Хуанг і чи продовжує вона працювати в Megaspeed.

У посольстві Китаю у Вашингтоні відкинули звинувачення, заявивши, що Пекін виступає проти поширення "наративу про китайських шпигунів". Там також наголосили, що технологічний розвиток країни ґрунтується на власних інноваціях.

У Nvidia заявили, що спілкування Дженсена Хуанга з Еліс Хуанг було звичайним для їхніх ділових відносин. Представник компанії зазначив: "Ми впевнені: якби уряд США вважав, що будь-яка особа становить загрозу для американської промисловості, нас би про це повідомили".

У поліції Сінгапуру підтвердили, що розслідування щодо Megaspeed триває, але відмовилися розкривати подробиці. Представник відомства заявив, що країна не забезпечує виконання односторонніх експортних обмежень інших держав, проте переслідує компанії та осіб, які порушують сінгапурські закони або вдаються до шахрайства. Представництво Тайваню у Вашингтоні відмовилося коментувати конкретні питання розвідки та безпеки.

Історія з Еліс Хуанг розгортається на тлі побоювань США щодо обходу експортних обмежень на передові мікрочипи. Американські експерти з безпеки припускають, що компанії можуть будувати дата-центри в сусідніх із Китаєм країнах, а потім надавати китайським клієнтам віддалений доступ до обчислювальних потужностей. Це дозволило б фактично обходити заборону на пряме постачання обладнання.

Наприкінці 2024 року Міністерство торгівлі США почало перевіряти, чи не перенаправляла Megaspeed чипи Nvidia до Китаю в обхід експортного контролю. За словами джерел, це розслідування фактично зайшло в глухий кут, а нині діяльністю компанії займається Міністерство юстиції.

Наприкінці минулого року Megaspeed заявляла, що пройшла кілька урядових перевірок, які не виявили доказів незаконної передачі чипів чи іншої протиправної діяльності. Компанія назвала себе добросовісним і легітимним бізнесом.

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Megaspeed закуповує чипи Nvidia для дата-центрів у країнах Азії, зокрема Малайзії, а потім продає обчислювальні потужності технологічним компаніям та іншим клієнтам. Сінгапурську компанію створили 2023 року після відокремлення закордонного підрозділу однієї з китайських фірм.

Еліс Хуанг обіймала в Megaspeed керівну посаду. У 2024 та 2025 роках її бачили разом із Дженсеном Хуангом на публічних заходах у Тайбеї. У Nvidia пояснили, що фотографії зробили під час зустрічей за участю інших азійських партнерів компанії у сфері хмарних технологій.

Чипи Nvidia є одними з ключових американських технологічних продуктів, оскільки на них працюють передові системи штучного інтелекту. Дженсен Хуанг намагається зберегти доступ компанії до китайського ринку, водночас підтримуючи відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Після початку другого президентського терміну Трампа Хуанг неодноразово закликав його та міністра торгівлі Говарда Латніка послабити обмеження на постачання американських чипів до Китаю. Адміністрація Трампа скасувала частину експортних правил, запроваджених за Джо Байдена. Це викликало невдоволення серед деяких американських посадовців, стурбованих ризиками для національної безпеки.

Ще за адміністрації Байдена посадовці почали перевіряти діяльність Megaspeed у межах ширшої політики обмеження експорту американських чипів. Ці заходи критикували Хуанг та інші представники технологічної галузі, які вважали їх надмірним втручанням держави.

"Наша частка ринку (в Китаї) впала з 95% до 0%. Мені важко уявити, щоб хтось із політиків вважав це вдалим рішенням – коли впроваджена політика призводить до того, що Америка втрачає один із найбільших ринків у світі", – заявив Хуанг минулого року на заході інвестиційної компанії Citadel.