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У Молдові тимчасово закривали повітряний простір через політ безпілотника

Він рухався з Одещини.

У Молдові тимчасово закривали повітряний простір через політ безпілотника
російський дрон у Молдові, фото ілюстративне
Фото: Facebook/Poliția Republicii Moldova

У повітряному просторі Молдови 31 жовтня зафіксували несанкціонований політ безпілотника, який залетів з боку України. 

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, передає Newsmaker.

Дрон рухався від села Семенівка Одеської області в бік села Рибницького району, його згодом виявили в районі села Банешти Теленештського району. 

Пізніше у відомстві повідомили, що, за попередніми даними, безпілотник залишив територію країни.

Через загрозу безпеці влада Молдови тимчасово обмежувала використання повітряного простору на півночі та в центрі країни, однак о 17:14 ці обмеження повністю зняли після повторної оцінки ситуації.

  • З початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту безпілотників, із яких 15 — у жовтні. 
  • Напередодні, 29 жовтня, МЗС Молдови засудило російські атаки на українську інфраструктуру та порушення повітряного простору Молдови й Румунії.
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