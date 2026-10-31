У Молдові тимчасово закривали повітряний простір через політ безпілотника

У повітряному просторі Молдови 31 жовтня зафіксували несанкціонований політ безпілотника, який залетів з боку України.
Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, передає Newsmaker.
Дрон рухався від села Семенівка Одеської області в бік села Рибницького району, його згодом виявили в районі села Банешти Теленештського району.
Пізніше у відомстві повідомили, що, за попередніми даними, безпілотник залишив територію країни.
Через загрозу безпеці влада Молдови тимчасово обмежувала використання повітряного простору на півночі та в центрі країни, однак о 17:14 ці обмеження повністю зняли після повторної оцінки ситуації.
- З початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту безпілотників, із яких 15 — у жовтні.
- Напередодні, 29 жовтня, МЗС Молдови засудило російські атаки на українську інфраструктуру та порушення повітряного простору Молдови й Румунії.