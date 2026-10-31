У Молдові тимчасово закривали повітряний простір через політ безпілотника

Він рухався з Одещини.

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У повітряному просторі Молдови 31 жовтня зафіксували несанкціонований політ безпілотника, який залетів з боку України.

Про це повідомило Міністерство оборони Молдови, передає Newsmaker.

Дрон рухався від села Семенівка Одеської області в бік села Рибницького району, його згодом виявили в районі села Банешти Теленештського району.

Пізніше у відомстві повідомили, що, за попередніми даними, безпілотник залишив територію країни.

Через загрозу безпеці влада Молдови тимчасово обмежувала використання повітряного простору на півночі та в центрі країни, однак о 17:14 ці обмеження повністю зняли після повторної оцінки ситуації.