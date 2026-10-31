Каллас: Повернення Путіна на саміт G20 ризикує нормалізувати воєнні злочини Росії

Можлива участь лідера РФ Володимира Путіна у грудневому саміті G20 у Флориді ризикує нормалізувати воєнні злочини Росії в Україні.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, передає Politico.

Вона наголосила, що повернення Росії до подібних міжнародних форумів означає фактичну нормалізацію злочинів, які країна-агресор щодня здійснює в Україні, порушуючи принципи Статуту ООН.

Наразі Путін ще не підтвердив свою особисту участь у грудневій зустрічі. Уперше з початку повномасштабного вторгнення він може з'явитися на саміті особисто, оскільки востаннє відвідував заходи G20 ще у 2019 році.

Заява дипломатки пролунала на тлі невдоволення європейських країн через присутність міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на міністерській зустрічі G20 в Атланті. Державному секретарю США Марко Рубіо довелося скасувати традиційне спільне фото через відмову європейських посадовців ставати поруч із підсанкційним російським міністром. Каллас зауважила, що європейці не бажають стояти поруч із Лавровим, проте його присутність дає можливість одразу спростовувати російську брехню.

Крім того, очільниця дипломатії ЄС привітала рішення США продати Україні 500 ракет-перехоплювачів для систем Patriot, назвавши це дуже позитивним кроком, та закликала союзників надалі посилювати санкції проти РФ. Вона також відкинула заклики Пентагону до країн НАТО зменшити градус критики на адресу Кремля, підкресливши, що замовчування загрози не змусить її зникнути.