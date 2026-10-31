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Корецький анонсував посилення роботи з детінізації економіки

Зокрема, боротимуться зі зловживаннями при ввезенні гуманітарної допомоги і ухиленням від оподаткування через штучне дроблення бізнесу. 

Корецький анонсував посилення роботи з детінізації економіки
Прем'єр-міністр України Сергій Корецький
Фото: КМУ

В Україні посилять роботу з детінізації економіки.

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, відповідні заходи визначили в межах міжвідомчої робочої групи, куди увійшли поліція, податкова і митна служби.

«Зокрема, йдеться про зміни в митному оформленні гуманітарної допомоги, щоб не допустити зловживань. Гуманітарна допомога має швидко надходити до тих, хто її потребує, а не ставати прикриттям для нелегального імпорту. Найближчим часом буде визначено оновлений обґрунтований перелік товарів, яких стосуватимуться зміни», - повідомив глава уряду.

Крім того, податкова разом із митницею і БЕБ посилять роботу з платниками з високим рівнем ризику. 

Інший напрям - схеми ухилення від оподаткування через штучне дроблення бізнесу. 

«Великі мережі розподіляють обороти між десятками й сотнями ФОПів і в такий спосіб уникають сплати ПДВ. Цю проблему має розв'язати правоохоронна система», - додав Корецький.

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