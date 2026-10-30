Корецький: коштів на Сили оборони в бюджеті до кінця року точно вистачить

Однак потреба в зовнішньому фінансуванні велика, і для отримання коштів потрібні нові законодавчі рішення.

Коштів на Сили оборони в бюджеті України до кінця року вистачить у повній мірі. Цей сектор є основним фокусом, сказав під час години запитань до уряду прем'єр Сергій Корецький.

Через тимчасовий розрив ліквідності Кабмін тимчасово призупиняв регіональні платежі і непершочергові капітальні інвестиціх. Станом на 30 жовтня всі регіональні платежі за минулий місяць проведено.

За кілька днів розраховують завершити всі жовтневі платежі.

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Корецький наголосив, що для отримання подальшої макрофінансової допомоги потрібна залученість Верховної Ради.

«Позаминулий тиждень показав гарні результати. Вкотре дякую за це. Були проголосовані закони, і так звані посилки, що дає впевненість у надходженні як мінімум 4 млрд євро в листопаді. Але загальна потреба – близько 29 (млрд євро. – Ред.)», – сказав він.

Прем'єр заявив, що уряд виконав свою частку зобов'язань, що забезпечить частину планових надходжень в листопаді. Але залишаються складні законопроєкти, які Верховна Рада повинна підтримати щонайбільше наступного сесійного тижня.

«Інакше, якщо це запізнюється, то, на жаль, гроші в цьому році не надійдуть. І буде проблематика з виплатами, в тому числі, і по планах стійкості, і по інших. Але для Сил оборони загрози по виплатах немає, і я гарантую, що ми виплатимо абсолютно всі видатки», – запевнив голова уряду.

Контекст

У вересні Кабмін оголосив максимальне скорочення видатків через брак коштів у бюджеті. Україна не виконала частину зобов'язань перед партнерами, що призвело до втрати коштів, на які розраховували.

Зокрема, припинили фінансування заходів для виконання Планів стійкості. В жовтні Верховна Рада проголосувала за скасування пільгового розмитнення посилок із замовленнями з закордонних маркетплейсів, що було частиною зобов'язань.

16 жовтня уряд почав поступово відпускати кошти, які призупиняли.