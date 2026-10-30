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Уряд спрямував майже 355 млн гривень на ремонт укриттів у пологових і посилення захисту лікарень

Кошти перерозподілили в межах бюджету МОЗ.

Уряд спрямував майже 355 млн гривень на ремонт укриттів у пологових і посилення захисту лікарень
Фото: Сергій Корецький/Telegram

Уряд спрямував 354,6 млн грн на ремонт укриттів у пологових будинках і посилення захисту лікарень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Зокрема 294,8 млн грн підуть на ремонт укриттів у 84 закладах, де приймають пологи. Укриття облаштують з урахуванням потреб вагітних, породіль і немовлят, щоб там було тепло, світло, вода й вентиляція. 

Ще 59,8 млн грн підуть на посилення захисту закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ і мають стаціонарні відділення. Йдеться про операційні, реанімації, відділення інтенсивної терапії новонароджених, пологові зали тощо. Для цього встановлять габіони, металеві ролети й ударостійку захисну плівку на вікна.

Кошти перерозподіляють в межах бюджету МОЗ.

  • Уряд оновлює правила роботи бізнесу під час жовтого рівня повітряної тривоги. Підприємцям дадуть більше часу на облаштування укриттів чи безпечних просторів.
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