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Укренерго: Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла

Обмеження споживання електроенергії запровадять у частині областей протягом усього дня.

Укренерго: Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла
Фото: ДТЕК

У суботу, 31 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Також діятимуть обмеження потужності для промисловості. 

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Обмеження споживання діятимуть у такі години: з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

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з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черг.

Причиною обмежень є наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" зазначають, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Споживачів закликають стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах.

Також споживачів просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

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