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На Дніпропетровщині майже два десятки людей постраждали через російські обстріли

Пошкоджені інфраструктура і житлові будинки.

На Дніпропетровщині майже два десятки людей постраждали через російські обстріли
Наслідки російських атак на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОДА

Російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області за допомогою безпілотників, авіабомб і артилерії. 

Унаслідок обстрілів поранення дістали 17 людей, серед яких є діти, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлограді ворог понівечив інфраструктуру та багатоквартирні будинки. Там постраждали 10 людей.

У Тернівській громаді обстріли пошкодили підприємство. До лікарні у стані середньої тяжкості потрапив чоловік, ще двоє чоловіків лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджень зазнали адмінбудівля, багатоквартирні та приватні будинки. Одна людина перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості, інший потерпілий отримує амбулаторне лікування.

Окрім цього, росіяни пошкодили приватний будинок у Перещепинській громаді Самарівського району, а в Дніпрі понівечили гаражі й автомобіль. На Синельниківщині від атак потерпали райцентр і Миколаївська громада — там до лікарні у стані середньої тяжкості потрапили дві жінки.

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