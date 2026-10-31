Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року.

Українці, яких вивезли з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та навколишньої громади, вже перетнули державний кордон у Чернігівській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Відбулася гуманітарна операція з порятунку людей в Олешках на Херсонщині. Була встановлена тиша на Херсонському напрямку, і у цей час були розміновані дороги в Олешки, доставлені гуманітарні вантажі. [...] Станом на цей час українські громадяни з Олешків перетнули кордон України на Чернігівщині", – наголошує Президент.

Усім евакуйованим нададуть необхідну допомогу.

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Зеленський наголосив на важливості ефективної роботи урядових структур, обласної та місцевої влади, щоб допомогти людям адаптуватися після евакуації. Також президент висловив сподівання, що гуманітарний доступ до Олешків вдасться зберегти.

Окремо глава держави подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони України за забезпечення безпеки під час операції, а омбудсману Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії.

"Коли є увага світу, є порятунок людей. Потрібні й наступні деескалаційні кроки та реальне наближення миру", – наголосив Зеленський.

Омбудсман Дмитро Лубінець також розповів подробиці гуманітарної операції, яка передбачала переговори, погодження режиму тиші, доставку гуманітарної допомоги безпосередньо в Олешки та організацію виїзду цивільних.

За його словами, режим тиші триватиме до 1 листопада, 22:59. Це найдовший із 2022 року режим тиші, якого дотримуються обидві сторони.

Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із людьми вдалося вивезти й домашніх улюбленців: собак, котів, папугу та навіть єнота.

Лубінець розповів і про складні обставини, у яких перебували люди. Зокрема, одну родину довелося рятувати зі зруйнованого обстрілами будинку: батько через стан здоров’я не міг самостійно спуститися з восьмого поверху, адже сходи були зруйновані.

Інший евакуйований чоловік пережив 16 атак російських дронів і чотири ракетні влучання у власний будинок.

Сьогодні вранці чотири літаки з евакуйованими жителями окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибули до аеропорту Гомеля в Білорусі.

Гуманітарна місія в Олешках

З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

В Олешках було заплановано евакуацію цивільних. Російська сторона запланувала вивозити усіх на підконтрольну їй територію, але, як стверджувалося, українці, які хочуть поїхати на вільну територію України, зможуть це зробити згодом через територію Білорусі. Офіційних підтверджень цього плану спершу не було – уривки домовленості публікував канал Fox News. Згодом те, що громадяни їхатимуть через Білорусь, підтвердив український прем'єр Сергій Корецький.

Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.

29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.

Для евакуації із Олешок підготували 25 автобусів на 750 місць, є швидкі для маломобільних. А тим, хто бажає залишитися, нададуть гуманітарну підтримку.