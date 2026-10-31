На Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів поранені троє працівників ДТЕК

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На Дніпропетровщині внаслідок масованої атаки дронів на вуглевидобувні підприємства "ДТЕК Енерго" поранені троє працівників. Також зазнали суттєвих пошкоджень технологічні споруди підприємств.

Про це повідомили в ДТЕК.

За інформацією компанії, усім трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Внаслідок атаки ворога технологічна інфраструктура вуглевидобувних підприємств зазнала значних пошкоджень.