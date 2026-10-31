На Дніпропетровщині внаслідок атаки дронів поранені троє працівників ДТЕК

На Дніпропетровщині внаслідок масованої атаки дронів на вуглевидобувні підприємства "ДТЕК Енерго" поранені троє працівників. Також зазнали суттєвих пошкоджень технологічні споруди підприємств.
Про це повідомили в ДТЕК.
За інформацією компанії, усім трьом постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.
Внаслідок атаки ворога технологічна інфраструктура вуглевидобувних підприємств зазнала значних пошкоджень.
- У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу 31 жовтня поранень зазнали троє людей, серед них 12-річний хлопчик. Усіх постраждалих госпіталізували, медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу. Також унаслідок атаки пошкоджені кілька багатоквартирних будинків.