У Херсоні попереджають про можливі провокації з боку росіян під час режиму тиші

Жителів Херсонської громади закликали 1 листопада бути особливо обережними, уникати місць масового скупчення людей та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Автівка палає після влучання дрона у Херсоні

У російському інформаційному просторі з’являються повідомлення, які можуть свідчити про підготовку підґрунтя для можливих провокацій і порушення режиму припинення вогню.

Про це заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

За його словами, оголошений режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Водночас у ворожих медіа вже з’являються провокативні повідомлення.

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Шанько наголосив, що навіть під час припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому він закликав жителів Херсонської громади 1 листопада бути особливо пильними та обережними.

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Зокрема, за можливості варто уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати "червоні зони" та райони з підвищеними ризиками.

Також жителів просять не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку й загрозу атак безпілотників та без нагальної потреби не залишати безпечних місць.

Очільник МВА закликав жителів відповідально ставитися до власної безпеки, не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.