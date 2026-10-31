У Херсоні попереджають про можливі провокації з боку росіян під час режиму тиші

У російському інформаційному просторі з’являються повідомлення, які можуть свідчити про підготовку підґрунтя для можливих провокацій і порушення режиму припинення вогню.
Про це заявив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
За його словами, оголошений режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 і має тривати до 22:59 1 листопада 2026 року. Водночас у ворожих медіа вже з’являються провокативні повідомлення.
Шанько наголосив, що навіть під час припинення вогню загроза російських атак залишається. Тому він закликав жителів Херсонської громади 1 листопада бути особливо пильними та обережними.
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Зокрема, за можливості варто уникати місць масового скупчення людей, не відвідувати "червоні зони" та райони з підвищеними ризиками.
Також жителів просять не ігнорувати повідомлення про повітряну небезпеку й загрозу атак безпілотників та без нагальної потреби не залишати безпечних місць.
Очільник МВА закликав жителів відповідально ставитися до власної безпеки, не піддаватися паніці та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.