Зеленський обговорив з Ердоганом майбутню тристоронню зустріч та операцію в Олешках

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини обговорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.
Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Ердоганом.
"Ми обговорили перспективи такого формату та інші можливості, зокрема, залучення Туреччини, Європи та всіх партнерів, а також можливості зустрічі тут в Туреччині", – пояснив президент України.
Зеленський наголосив, що Росія має отримувати сигнали на всіх рівнях про відсутність альтернативи миру, а тиск на неї повинен тривати.
Також президент України розповів про гуманітарну операцію в Олешках і подякував Ердогану за підтримку. Він зазначив, що ситуація демонструє можливість деескалації, коли Росію ставлять в умови, за яких вона змушена робити відповідні кроки.
- Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 6–10 листопада. Попередньо її планують провести в Абу-Дабі, однак через можливу ескалацію на Близькому Сході місце переговорів можуть змінити, не переносячи узгоджені дати.
- Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. За словами президента, Україна очікує на готовність американської сторони після 4 листопада. Для підготовки зустрічі лідерів, зазначив він, може вистачити однієї-двох зустрічей технічних команд.