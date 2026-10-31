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Зеленський обговорив з Ердоганом майбутню тристоронню зустріч та операцію в Олешках

Глави держав поспілкувались також про залучення до перемовин Анкари та країн Європи.

Зеленський обговорив з Ердоганом майбутню тристоронню зустріч та операцію в Олешках
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган
Фото: aa.com.tr

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини обговорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Ердоганом.

"Ми обговорили перспективи такого формату та інші можливості, зокрема, залучення Туреччини, Європи та всіх партнерів, а також можливості зустрічі тут в Туреччині", – пояснив президент України.

Зеленський наголосив, що Росія має отримувати сигнали на всіх рівнях про відсутність альтернативи миру, а тиск на неї повинен тривати.

Також президент України розповів про гуманітарну операцію в Олешках і подякував Ердогану за підтримку. Він зазначив, що ситуація демонструє можливість деескалації, коли Росію ставлять в умови, за яких вона змушена робити відповідні кроки.

  • Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 6–10 листопада. Попередньо її планують провести в Абу-Дабі, однак через можливу ескалацію на Близькому Сході місце переговорів можуть змінити, не переносячи узгоджені дати.
  • Про це глава держави заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. За словами президента, Україна очікує на готовність американської сторони після 4 листопада. Для підготовки зустрічі лідерів, зазначив він, може вистачити однієї-двох зустрічей технічних команд.
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