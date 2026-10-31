Зеленський обговорив з Ердоганом майбутню тристоронню зустріч та операцію в Олешках

Глави держав поспілкувались також про залучення до перемовин Анкари та країн Європи.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини обговорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Ердоганом.

"Ми обговорили перспективи такого формату та інші можливості, зокрема, залучення Туреччини, Європи та всіх партнерів, а також можливості зустрічі тут в Туреччині", – пояснив президент України.

Зеленський наголосив, що Росія має отримувати сигнали на всіх рівнях про відсутність альтернативи миру, а тиск на неї повинен тривати.

Також президент України розповів про гуманітарну операцію в Олешках і подякував Ердогану за підтримку. Він зазначив, що ситуація демонструє можливість деескалації, коли Росію ставлять в умови, за яких вона змушена робити відповідні кроки.