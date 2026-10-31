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​Рубіо не виключив участі Зеленського в саміті G20, а також пояснив присутність Лаврова на зустрічі глав МЗС

Голова Державного департаменту США зазначив, що наразі офіційної інформації щодо участі президента України в саміті немає.

​Рубіо не виключив участі Зеленського в саміті G20, а також пояснив присутність Лаврова на зустрічі глав МЗС
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо не виключив участі президента України Володимира Зеленського на саміті лідерів G20, який відбудеться у грудні 2026 року у Флориді. 

 Про це Рубіо заявив на пресконференції в Атланті після зустрічі глав МЗС країн G20.

За його словами, рішення залежатиме від самого українського президента, однак така можливість не виключена, якщо його присутність сприятиме позитивним результатам. Наразі офіційних оголошень щодо цього немає.

Водночас Рубіо пояснив присутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на зустрічі представників країн G20. Глава Держдепу вважає необхідністю підтримувати діалог із Москвою для пошуку шляхів завершення війни проти України.

Коментуючи участь Лаврова, держсекретар також підкреслив, що контакти з російськими представниками не означають легітимізації дій Кремля чи підтримки його позиції. Рубіо додав, що президент США Дональд Трамп вважає важливим зберігати Росію серед учасників дискусій у межах G20. 

За словами держсекретаря, комунікація між Вашингтоном і Москвою також необхідна для запобігання можливій ескалації з огляду на ядерний арсенал Росії.

  • Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 відбулася 30–31 жовтня в Атланті. Серед учасників був глава МЗС Росії Сергій Лавров. Під час переговорів представники країн обговорювали, зокрема, питання енергетики та ланцюгів постачання, важливих для розвитку штучного інтелекту. 
  • Присутність Лаврова викликала заперечення з боку низки західних делегацій. Зокрема, представники європейських країн, Австралії та Канади відмовилися фотографуватися разом із російським міністром. У підсумку традиційну спільну фотосесію скасували. У МЗС Німеччини наголосили, що спільне фото з Лавровим могло б створити враження нормалізації відносин із Росією.
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