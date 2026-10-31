Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
ГоловнаСвіт

У Франції та Німеччині відбулися масові протести проти зростання вартості життя

На французькі акції протесту вийшли понад 300 тисяч людей.

У Франції та Німеччині відбулися масові протести проти зростання вартості життя
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG

У Франції у суботу, 31 жовтня, кількість учасників протестів проти зростання вартості життя сягнула 320 тисяч осіб. Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ країни. 

Про це пише The Guardian.

Демонстрації переважно проходили мирно, однак у Ліоні та Тулузі поліція застосувала сльозогінний газ. У Марселі конфлікти виникли наприкінці ходи. 

За останніми даними, кількість учасників акцій зменшилася порівняно з попередніми протестами: минулої суботи на вулиці вийшли 410 тисяч людей, а 17 жовтня – 550 тисяч.

Одну з акцій в Німеччині заборонили через маски

У Німеччині демонстрації відбулися в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті, Дрездені та інших містах. У Кельні поліція скасувала заплановану ходу організації Gen Z regelt через учасників у масках і використання димових шашок. Акцію дозволили продовжити у форматі мітингу на одному місці. За даними поліції, у Берліні протестували 2700 людей, у Мюнхені – 1800, у Франкфурті – близько тисячі.

Протести у Франції
Фото: EPA /UPG
Протести у Франції
Протести у Франції
Фото: EPA/UPG
Протести у Франції
Протести в Німеччині
Фото: EPA /UPG
Протести в Німеччині
Протести в Німеччині
Фото: EPA/UPG
Протести в Німеччині

  •  Масові протести у Франції посилилися наприкінці вересня на тлі невдоволення зростанням вартості життя, станом державних послуг та політикою уряду президента Емманюеля Макрона. До демонстрацій долучилися студенти, профспілки та представники руху "Жовті жилети". 
  • Попередня хвиля протестів два тижні тому супроводжувалася заворушеннями та пограбуваннями, внаслідок яких постраждали магазини, громадські будівлі й підприємства в різних містах країни. 
  • На тлі протестів французький уряд опинився під тиском через необхідність скорочувати державні витрати. Причиною стало зростання державного боргу, який наближається до 120% ВВП, та подорожчання запозичень. Виступи у Франції також надихнули молодіжні протести в інших європейських країнах, зокрема Німеччині.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies