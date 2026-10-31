У Франції у суботу, 31 жовтня, кількість учасників протестів проти зростання вартості життя сягнула 320 тисяч осіб. Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ країни.

Про це пише The Guardian.

Демонстрації переважно проходили мирно, однак у Ліоні та Тулузі поліція застосувала сльозогінний газ. У Марселі конфлікти виникли наприкінці ходи.

За останніми даними, кількість учасників акцій зменшилася порівняно з попередніми протестами: минулої суботи на вулиці вийшли 410 тисяч людей, а 17 жовтня – 550 тисяч.

Одну з акцій в Німеччині заборонили через маски

У Німеччині демонстрації відбулися в Берліні, Гамбурзі, Франкфурті, Дрездені та інших містах. У Кельні поліція скасувала заплановану ходу організації Gen Z regelt через учасників у масках і використання димових шашок. Акцію дозволили продовжити у форматі мітингу на одному місці. За даними поліції, у Берліні протестували 2700 людей, у Мюнхені – 1800, у Франкфурті – близько тисячі.

Фото: EPA /UPG Протести у Франції

Фото: EPA/UPG Протести у Франції

Фото: EPA /UPG Протести в Німеччині

Фото: EPA/UPG Протести в Німеччині

Масові протести у Франції посилилися наприкінці вересня на тлі невдоволення зростанням вартості життя, станом державних послуг та політикою уряду президента Емманюеля Макрона. До демонстрацій долучилися студенти, профспілки та представники руху "Жовті жилети".