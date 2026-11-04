Українська компанія «Вітролом» представила НРК-камікадзе «Кріт»

Українське підприємство «Вітролом» розробило надлегкий гусеничний наземний роботизований комплекс «Кріт», призначений для дистанційної доставки вибухівки та ураження ворожих укріплень. Платформу представили на заході IRON HALLOWEEN PARTY 2026. Про це повідомляє видання «Оборонка», кореспондент якого побував на заході.

За словами розробників, «Кріт» створили у відповідь на потребу військових у недорогому та простому засобі для дистанційного ураження укріплених позицій, траншей, підвалів і забудови. Штурм таких об'єктів супроводжується значними ризиками для особового складу, тоді як використання великих або дорогих наземних роботизованих комплексів ускладнюється їхньою масою та логістикою.

Концепція платформи передбачає мінімальні габарити та низьку вартість. Завдяки невеликій масі робот може доставлятися до району виконання завдання важкими дронами-бомберами або рухомими платформами-матками. Після цього він використовується для підриву фортифікаційних споруд за принципом дешевого робота-камікадзе.

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«Запит хлопців полягав у тому, щоб створити дешевий, серійний і максимально простий виріб, яким можна було б розносити під'їзди за допомогою ТМ-62. Ми використали редуктори власної розробки, мотори та компоненти від FPV-дронів. У підсумку вийшла платформа вартістю 25 тисяч гривень на рівні простенької FPV-шки. При цьому робот має високу прохідність: він перекушує оптоволокно, спокійно проходить болото та пісок», — розповів представник «Вітролому».

Конструкція «Крота» передбачає встановлення мін серії ТМ-62 або інших боєприпасів, доступних у підрозділах. Завдяки компактним розмірам платформу можна піднімати важкими бомберами, зокрема Vampire або Heavy Shot, і десантувати поблизу цілі.

Для керування комплексом передбачено три варіанти зв'язку: традиційний радіоканал, оптоволоконне керування, яке забезпечує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, а також супутниковий термінал Starlink Mini. Останній доступний у модифікації «Кріт-Зоря», призначеній для виконання завдань на збільшеній дистанції.

За даними виробника, власна маса роботизованого комплексу з акумуляторною батареєю становить 4,6 кг. Залежно від модифікації вага платформи коливається в межах 4–6 кг. Водночас «Кріт» здатний перевозити корисне навантаження масою до 16 кг. Габарити шасі становлять 590 мм завдовжки, 490 мм завширшки та 280 мм заввишки. Максимальна швидкість руху пересіченою місцевістю сягає 10 км/год, зазначають розробники.

Базова версія комплексу з радіокеруванням та акумулятором коштує від 25 000 гривень. Остаточна ціна залежить від комплектації, обраної замовником.

У компанії повідомили, що «Кріт» уже пройшов серію польових випробувань і спільних тестувань із військовослужбовцями. За їхніми результатами виробник доопрацював ходову частину та трансмісію. Наразі «Вітролом» завершив фінальний цикл перевірок платформи, офіційно представив розробку та відкрив продажі наземного роботизованого комплексу для підрозділів Сил оборони України.