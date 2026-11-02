Радник президента: Росіяни посилюють супутникову РЕБ проти Starlink

Окупанти дедалі частіше розгортають такі комплекси вздовж лінії фронту та намагаються маскувати їх серед вантажівок і причепів.

Російські війська збільшують кількість систем супутникової радіоелектронної боротьби, які перешкоджають роботі Starlink. Ними окупанти вже прикрили майже всі важливі об’єкти в Криму та дедалі частіше користуються вздовж лінії фронту.

Про це повідомив позаштатний радник Президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За словами Бескрестнова, одна така система працює за принципом об’єктового прикриття та може охоплювати територію площею близько 25 квадратних кілометрів.

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Він зазначив, що раніше комплекс складався із шести причепів, розташованих поруч на одному майданчику. Нині росіяни намагаються маскувати обладнання. Основу системи становлять супутникові прямофокусні антени діаметром близько метра. Для їхньої роботи необхідна відкрита видимість у зеніті, без перешкод.

Бескрестнов також розповів, на які ознаки варто звертати увагу під час виявлення таких комплексів. Зокрема, обладнання можуть розміщувати на стоянках вантажівок: за його словами, із десятків машин у трьох-шести можуть бути змонтовані елементи системи.

Інший варіант маскування – невеликі причепи до легкових автомобілів. У них можуть встановлювати по одній антені, а самі причепи розташовувати на певній відстані один від одного.

За словами радника, маскувальні сітки для таких комплексів малоймовірні, оскільки одразу привертатимуть увагу. Натомість обладнання можуть розміщувати під навісами з полікарбонату або плівки. Тому він радить звертати увагу, зокрема, на непрозорі теплиці.