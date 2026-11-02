На Сумщині російські дрони зруйнували будинок, є жертви

Російські війська атакували двома ударними безпілотниками житловий сектор Миколаївської громади Сумського району. Внаслідок удару загинув чоловік, його дружина отримала важкі поранення.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
"Двома ударними БпЛА росіяни атакували житловий сектор Миколаївської громади Сумського району", – ідеться у повідомленні.
Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Його дружину госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.
Внаслідок атаки один приватний будинок знищено, ще п’ять – пошкоджено.
Наразі триває ліквідація наслідків російського удару.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Сумщини, вбила там людину і поранила вісьмох мешканців.