На Сумщині російські дрони зруйнували будинок, є жертви

Внаслідок атаки один приватний будинок знищено, ще п’ять – пошкоджено.

Тіло загиблого чоловіка дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Його дружину госпіталізували, медики надають їй необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров .

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Внаслідок атаки на Миколаївську громаду знищений один приватний будинок, ще п’ять пошкоджені.

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