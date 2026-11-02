Головне за ніч та ранок понеділка, 2 листопада: авіаудар по Ізюму, 205 боєзіткнень, ліквідація 2500 окупантів, вибухи на Росії

Нічні повітряні атаки , 205 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення в областях.

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Сьогодні зранку ворог атакував керованими авіабомбами Ізюм на Харківщині. Станом на 11:30 було відомо про загиблу людину і 11 постраждалих, зокрема 11-річного хлопчика.

Начальник ОВА Олег Синєгубов розповів, що близько 9.00 окупанти вдарили по місту кількома керованими авіабомбами. Під атакою знову опинилася цивільна інфраструктура.

Зафіксували влучання у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок. Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, 2 магазини, 6 автомобілів.

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Продовжується ліквідація наслідків атаки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 20 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі Костянтинівки та в бік населених пунктів Олексієво-Дружківка, Миколайпілля, Осикове, Райське, Павлівка, Новопавлівка.

31 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 2500 окупантів, танк, 7 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 2 РСЗВ, систему ППО та 9 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 592 770 солдатів.

у Генштабі розповіли, що знешкоджені вчора 2 500 російських загарбників – це найбільші добові втрати противника за весь час повномасштабної війни. Попередній рекорд встановили 21 жовтня 2026 року: тоді російський агресор втратив 2 250 осіб. А до цього майже два роки тримався показник 19 грудня 2024 року - 2 200 окупантів за добу.

Жовтень 2026 року став місяцем найбільших втрат для армії РФ за всю історію цієї війни: 54 400 убитих і поранених загарбників.

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Більше інформації про добові втрати ворога – в новині.

Російська армія використала режим тиші в Олешках, щоб облаштувати свої позиції.

Як розповіли у Генштабі, в межах запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей. У результаті гуманітарні вантажі доставили за призначенням, а люди, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію.

Натомість ворог використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій.

За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів.

Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черг) для всіх категорій споживачів.

Починаючи із 18:00 1 листопада противник атакував 193 ударними БпЛА типу Shahed (75 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, що у РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

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«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожий БпЛА типу Shahed (58 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів», – повідомили у Повітряних силах.

Зафіксували влучання на 26 локаціях, уламки впали у 9 місцях.

У Росії вночі 2 листопада скаржилися на вибухи. Є інформація про загоряння обʼєкту нафтової інфраструктури і зупинку роботи хостинг-провайдера, пише Astra.

Ймовірно, горіла лінійна виробничо-диспетчерська станція «Самара» біля селища Просвіт, із боку одного з найбільших європейських резервуарних парків піднімався чорний дим. Це великий критичний об'єкт інфраструктури магістрального трубопровідного транспорту нафти, розташований у Самарській області. Станція налічує 71 резервуар та сумарний обсяг зберігання понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Крім цього, перестав працювати один із головних російських хостинг-провайдерів Beget. У компанії повідомили, що в них «трапився великий інцидент».

Подробиці – в новині.

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