Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Рівненській, Одеській та Харківській областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання, у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2,5 черг) для всіх категорій споживачів.

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Графік відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Споживання електроенергії зменшилося. Сьогодні, 2 листопада, станом на 09:30, воно було на 1,6% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю, 30 жовтня.

Вчора, 1 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,1% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 25 жовтня. Причина змін – вимушені обмеження через ворожі атаки.

«Враховуючи наслідки російських обстрілів та погодні умови, зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00», - написали в Укренерго.

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись, тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.