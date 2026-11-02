Росіяни били по області із РСЗВ, КАБами та дронами різних типів.

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Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківщину із РСЗВ, КАБами та дронами різних типів. Постраждали 19 людей, зокрема трирічна дівчинка.

Як розповів начальник ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів області.

У сел. Васищеве Безлюдівської громади зазнали поранень 18-річний чоловік і 48-річна жінка, отримали гостру реакцію на стрес 9 людей, серед них – 3-річна дівчинка.

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У м. Ізюм зазнали поранень чоловіки 24 і 67 років, жінки 61 і 85 років, отримала гостру реакцію на стрес 59-річна жінка. У сел. Великий Бурлук поранено 46-річного чоловіка, у м. Лозова зазнала поранень 75-річна жінка, у с. Хижняківка Лозівської громади поранено 66-річного чоловіка.

Фото: Харківська ОВА наслідки російських атак на Харківщині

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ;

5 КАБ;

6 БпЛА типу «Герань-2»;

1 fpv-дрон;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний і 2 приватні будинки в сел. Шевченкове.

В Ізюмському районі пошкоджено 2 багатоквартирні і 20 приватних будинків, 4 автомобілі, АЗС, приміщення банку, ТРЦ, кабінет нотаріуса, електромережі у м. Ізюм.

В Харківському районі пошкоджено будинок, автомобіль у с. Черкаська Лозова, 4 багатоквартирні і 5 приватних будинків, 2 автомобілі, склади цивільного підприємства, електромережі у сел. Васищеве.

У Лозівському районі пошкоджено адмінбудівлю у с. Хижняківка, багатоквартирний будинок у м. Лозова.

В Чугуївському районі пошкоджено складську будівлю в м. Чугуїв та трактор у сел. Пролісне.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 67 511 людей.