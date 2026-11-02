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На Сумщині унаслідок російських обстрілів є жертва та травмовані

Росіяни вчора атакували 15 населених пунктів області. 

На Сумщині унаслідок російських обстрілів є жертва та травмовані
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 15 населених пунктів Сумщини, вбила там людину і поранила вісьмох мешканців. 

Про це розповіли у обласній поліції.

«Минулої доби ворог завдав 43 удари по 15 населеним пунктам Сумської області. Проти мирного населення застосовував керовані авіабомби, міномети, РСЗВ, ударні БпЛА різних типів», – йдеться у повідомленні. 

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У Глухівській громаді унаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль загинула 70-річна жінка, травмовано 44-річну жінку та 55-річного чоловіка. Також внаслідок ударів ворожих БпЛА постраждали жінки віком 74, 51, 65 років.

 

В Сумській громаді до лікарні звернулися жінки віком 57, 35 років та 36-річний чоловік, які постраждали 30 жовтня внаслідок влучання ворожих БпЛА.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

 

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці документували пошкодження внаслідок ударів та обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

 

За даними фактами слідчими поліції відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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