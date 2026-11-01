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Повітряні сили: Додаток "Повітряна тривога" ймовірно зламали. Жодної радіаційної загрози немає

Увечері мешканці Києва почали отримувати незвичні попередження про нібито ядерну та хімічну загрозу, а також про "небезпеку вуличних боїв". 

Повітряні сили: Додаток "Повітряна тривога" ймовірно зламали. Жодної радіаційної загрози немає
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот додатка "Повітряна тривога"

Мобільний додаток "Повітряна тривога" ймовірно атакували хакери. 

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Імовірно додаток «Повітряна тривога» піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає!Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі!", - йдеться в повідомленні. 

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Увечері 1 листопада мешканці Києва почали отримувати через застосунок "Повітряна тривога" незвичні попередження про ядерну та хімічну загрозу, а також про "небезпеку вуличних боїв". У соцмережах поширюють скриншоти карти повітряних тривог, на якій поблизу Києва одночасно з'явилися позначки різних типів небезпеки, зокрема - радіаційної та хімічної. 

Центр протидії дезінформації також повідомили, що наразі інформація, що поширюється щодо рівнів загроз, не відповідає дійсності. 

"Закликаємо не панікувати, не переходити за жодними сторонніми посиланнями та не поширювати неперевірену інформацію. Стежте за повідомленнями про повітряні тривоги через офіційні канали та ресурси уповноважених органів", – порадили у ЦПД.

У Київські міській держадміністрації також наголосили, що застосунок "Київ Цифровий" і вулична система оповіщення в столиці працюють у штатному режимі та сповіщатимуть про повітряну тривогу в разі виникнення загрози. Інформація про оголошення та відбій повітряної тривоги також публікується в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Наразі в Києві повітряної тривоги немає.   

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