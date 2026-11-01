З ранку неділі ворог атакував Україну 326 ударними дронами

Понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

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Протягом дня 1 листопада із 06:30 по 19:00 противник атакував Україну 326 ударними БпЛА .

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

55 із них були реактивними, решта – “Гербера”, дрони інших типів і шість S8000 Бандероль/Дань-Т.

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За попередніми даними, протягом вказаного періоду, протиповітряною обороною було збито/подавлено 274 БпЛА, 46 реактивних і шість S8000 Бандероль/Дань-Т.

Понад 20 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня російські війська випустили по Україні 1940 ударних безпілотників, понад 1580 керованих авіаційних бомб і 44 ракети різних типів, з яких 36 – балістичні.