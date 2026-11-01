У Кременецькій громаді зафіксовано влучання в енергетичний об’єкт.

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У Кременецькій громаді на Тернопільщині внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об’єкт енергетики. Без електропостачання залишаються 12 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

"Унаслідок ворожої атаки маємо влучання в об’єкт енергетики у Кременецькій громаді .Без електропостачання повністю або частково залишаються 12 населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

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За його словами, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Обстріли енергетики Тернопільщини

Ворог уже не вперше атакує енергетику області. 18 жовтня внаслідок ударів горіли енергооб'єкти, виникли знеструмлення. Били по енергетичній інфраструктурі області і до цього.

20 жовтня через атаку РФ пошкоджено три енергооб'єкти в Кременецькому районі і приватні домогосподарства в Чортківському.

21 жовтня російський безпілотник атакував місто Чортків на Тернопільщині. Четверо людей постраждали.