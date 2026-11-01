У Херсоні двоє людей підірвалися на російських мінах

Постраждалі віком 60 та 67 років дістали мінно-вибухові травми й поранення кінцівок.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У Дніпровському районі Херсона 1 листопада через підриви на мінах постраждали двоє місцевих жителів. Обох чоловіків доставили до лікарні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно об 11:15 на вибухонебезпечний предмет наступив 67-річний херсонець. Унаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Близько 12:15 через підрив на міні постраждав ще один чоловік – 60-річний місцевий житель. Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Його також госпіталізували.

Жителів закликають дотримуватися правил мінної безпеки: не підходити до підозрілих предметів, не торкатися їх і телефонувати за номерами 101 або 102.