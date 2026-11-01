Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні двоє людей підірвалися на російських мінах

Постраждалі віком 60 та 67 років дістали мінно-вибухові травми й поранення кінцівок.

У Херсоні двоє людей підірвалися на російських мінах
Фото: ДСНС

У Дніпровському районі Херсона 1 листопада через підриви на мінах постраждали двоє місцевих жителів. Обох чоловіків доставили до лікарні.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Орієнтовно об 11:15 на вибухонебезпечний предмет наступив 67-річний херсонець. Унаслідок детонації він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук і ніг. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу.

Близько 12:15 через підрив на міні постраждав ще один чоловік – 60-річний місцевий житель. Він дістав мінно-вибухову травму та поранення ноги. Його також госпіталізували.

Жителів закликають дотримуватися правил мінної безпеки: не підходити до підозрілих предметів, не торкатися їх і телефонувати за номерами 101 або 102.

  • 31 жовтня у селі Станіслав на Херсонщині через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета постраждав житель. Йому призначили амбулаторне лікування
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies