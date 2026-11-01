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Росія випустила по Україні майже 2000 дронів і 44 ракети за тиждень, – Зеленський

Лише за ніч на 1 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у чотирьох областях. Сотні тисяч родин без світла

Росія випустила по Україні майже 2000 дронів і 44 ракети за тиждень, – Зеленський
Обстріл Києва
Фото: ДСНС Києва

Протягом тижня російські війська випустили по Україні 1940 ударних безпілотників, понад 1580 керованих авіаційних бомб і 44 ракети різних типів, з яких 36 – балістичні. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Росія продовжує масовані атаки на українську критичну інфраструктуру.  Лише в ніч проти 1 листопада під ударами опинилися енергетичні об'єкти у чотирьох областях – Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій.

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"Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики", – зазначив президент.

Він наголосив на високій інтенсивності російських атак і спробах ворога скористатися дефіцитом засобів перехоплення балістичних ракет.

"Дуже висока інтенсивність ударів, і росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістики", – повідомив Зеленський.

За словами президента, Україна постійно обговорює з американськими, європейськими та іншими партнерами потребу в ракетах для систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський зазначив, що цього місяця США та європейські країни ухвалили нові рішення щодо пакетів допомоги Україні. Водночас він наголосив, що постачання засобів протиповітряної оборони не можна відкладати.

"Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз", – заявив глава держави.

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