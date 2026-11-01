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На Житомирщині через російські удари знеструмлено понад 650 населених пунктів

Інформації про загиблих і постраждалих немає.

На Житомирщині через російські удари знеструмлено понад 650 населених пунктів
Наслідки осбтрілів енергетичної інфраструктури України
Фото: Укренерго

Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирської області без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині", – повідомив він.

За його словами, енергетики роблять усе необхідне, щоб відновити постачання електрики жителям області.

Інформації про загиблих і постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

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