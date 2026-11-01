На Житомирщині через російські удари знеструмлено понад 650 населених пунктів

Інформації про загиблих і постраждалих немає.

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Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирської області без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру області. Внаслідок останніх ударів знеструмлено понад 650 населених пунктів на Житомирщині", – повідомив він.

За його словами, енергетики роблять усе необхідне, щоб відновити постачання електрики жителям області.

Інформації про загиблих і постраждалих внаслідок ворожих ударів не надходило.

Уночі окупанти атакували Україну 433 безпілотниками. Влучання зафіксували на 16 локаціях, падіння уламків збитих дронів – ще на 14.

Відомо про пошкоджену енергоінфраструктуру у Вінниці. Там також пошкоджені вежа зв'язку і будинки.