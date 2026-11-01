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Російські війська атакували Харківщину: постраждали семеро людей, серед них дитина

Під ударами опинилися Харків і 10 населених пунктів області. Пошкоджені залізнична інфраструктура, житлові будинки, підприємство та електромережі.

Російські війська атакували Харківщину: постраждали семеро людей, серед них дитина
Наслідки атаки РФ по Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів Харківщини постраждали семеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Ворог атакував Харків і 10 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранень зазнав 57-річний чоловік. У селищі Пересічне Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка, а в Золочеві – 16-річну дівчину.

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У Старому Салтові постраждали 53-річний чоловік і жінки віком 70 та 74 років. Ще одна місцева жителька, 71-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес.

Для атак по Харківщині російські війська застосували одну ракету, один безпілотник типу "Молнія", три FPV-дрони та 80 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, а в Куп’янському районі склад.

В Ізюмі пошкоджено п’ять приватних будинків та автозаправну станцію. У Пересічному Харківського району – вантажний автомобіль, цивільне підприємство та електромережі, у Солоницівці — господарську споруду.

У Старому Салтові Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, електромережі та автомобіль. Також пошкоджень зазнали електромережі в селі Федорівка.

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