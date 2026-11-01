Російські війська атакували Харківщину: постраждали семеро людей, серед них дитина

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів Харківщини постраждали семеро людей, зокрема 16-річна дівчина. Ворог атакував Харків і 10 населених пунктів області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові поранень зазнав 57-річний чоловік. У селищі Пересічне Дергачівської громади поранено 40-річного чоловіка, а в Золочеві – 16-річну дівчину.
У Старому Салтові постраждали 53-річний чоловік і жінки віком 70 та 74 років. Ще одна місцева жителька, 71-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес.
Для атак по Харківщині російські війська застосували одну ракету, один безпілотник типу "Молнія", три FPV-дрони та 80 БпЛА, тип яких встановлюють.
У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, а в Куп’янському районі склад.
В Ізюмі пошкоджено п’ять приватних будинків та автозаправну станцію. У Пересічному Харківського району – вантажний автомобіль, цивільне підприємство та електромережі, у Солоницівці — господарську споруду.
У Старому Салтові Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, електромережі та автомобіль. Також пошкоджень зазнали електромережі в селі Федорівка.
- 31 жовтня російські військові атакували Харків реактивними ударними безпілотниками типу "Герань-3". Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей.