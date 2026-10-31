Головне за суботу, 31 жовтня: атака дронів на Київ, евакуація з Олешок, 245 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 245 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський в Туреччині. Яким запам’ятається 1711-й день повномасштабної війни.

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Українці, яких вивезли з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині та навколишньої громади, вже перетнули державний кордон у Чернігівській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Усім евакуйованим нададуть необхідну допомогу.

Окремо глава держави подякував американській стороні та першій леді США Меланії Трамп за посередництво, Силам оборони України за забезпечення безпеки під час операції, а омбудсману Дмитру Лубінцю та його команді за реалізацію місії.

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Найстаршій евакуйованій людині – 94 роки, наймолодшій – трохи більше року. Разом із людьми вдалося вивезти й домашніх улюбленців: собак, котів, папугу та навіть єнота.

Більше інформації та ексклюзивні фото – в новині.

Як олешківці поверталися додому — в репортажі кореспондента LB.ua з Чернігівщини.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 жовтня на фронті від початку доби відбулося 245 бойових зіткнень.

Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 жовтня – в новині.

В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру.

Спочатку у КМВА повідомляли про одну постраждалу жінку. Проте згодом уточнили, що потерпіла – це 12-річна дівчинка. Їй надали допомогу на місці.

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О 21:16 київська влада повідомила, що у Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій ділянці приватного подвір’я. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

О 21:52 стало відомо, що у Деснянському районі через падіння безпілотника спалахнула пожежа на нежитловій території та зайнялися припарковані автомобілі.

Упродовж дня 31 жовтня російські війська застосували для атаки на Україну 168 ударних безпілотників різних типів, зокрема 51 реактивний дрон, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед використаних засобів були також безпілотники "Гербера" та S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 122 безпілотники, серед яких 37 реактивних, а також два дрони S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Ще близько 30 ударних БпЛА залишалися в повітрі станом на 19:30. Бойова робота тривала.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини обговорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом перспективи проведення тристоронньої зустрічі та можливі формати залучення до переговорів Туреччини, Європи й інших партнерів.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з Ердоганом.

Зеленський наголосив, що Росія має отримувати сигнали на всіх рівнях про відсутність альтернативи миру, а тиск на неї повинен тривати.

Докладніше – в новині.

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