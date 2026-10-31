Росія атакувала Київ дронами: уламки впали на території торговельного центру (оновлено)

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В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку у КМВА повідомляли про одну постраждалу жінку. Проте згодом уточнили, що потерпіла – це 12-річна дівчинка. Їй надали допомогу на місці.

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О 21:16 київська влада повідомила, що у Дарницькому районі безпілотник упав на відкритій ділянці приватного подвір’я. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих.

О 21:52 стало відомо, що у Деснянському районі через падіння безпілотника спалахнула пожежа на нежитловій території та зайнялися припарковані автомобілі.

У ДСНС розповіли деталі цього обстрілу: рятувальники загасили пожежу, що виникла на парковці біля одного з ринків унаслідок російської атаки. Вогонь охопив 20 кв. м території.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Увечері 30 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксували три влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури столиці. Також у Шевченківському районі пошкоджене скління 14-поверхового житлового будинку на рівні шостого-сьомого поверхів. Пожежі не виникло.