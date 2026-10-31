245 боїв за добу: найбільше атак ворога зафіксували на Покровському напрямку

На цьому напрямку українські захисники відбили 55 атак.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 31 жовтня на фронті відбулося 245 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 55 атак.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

Протягом доби російська армія завдала 53 авіаційних ударів, скинула 159 керованих авіабомб, застосувала 4517 дронів-камікадзе та здійснила 1927 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Реклама

На Покровському напрямку бойові зіткнення відбувалися в районах Софіївки, Торецького, Кучерового Яру, Вільного, Добропілля, Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Вірівки, Мирного, Василівки, Сергіївки, Молодецького, Новопідгороднього, Новомиколаївки, Біляківки та Новопавлівки. Один бій на момент публікації зведення тривав.

За попередніми підрахунками Генштабу, на цій ділянці фронту за добу ліквідували 76 російських військових, ще 17 поранили. Також українські підрозділи знищили чотири автомобілі, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА, склад боєприпасів і 42 укриття окупантів. Ще частину ворожої техніки та укриттів вдалося пошкодити. Крім того, знищено або подавлено 162 безпілотники різних типів.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 15 спроб росіян просунутися поблизу Костянтинівки, Новоселівки та Миколайпілля. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 13 бойових зіткнень, на Лиманському – дев'ять.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив вісім атак у районах Тернуватого, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки. На Північно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв, на Слов'янському – чотири.

На Краматорському напрямку українські військові двічі зупинили просування противника поблизу Тихонівки та Малинівки. На Олександрівському напрямку відбили одну штурмову спробу в районі Тернового, а на Оріхівському відкинули російські війська поблизу Павлівки.

На Куп'янському та Придніпровському напрямках росіяни наступальних дій не проводили. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували.