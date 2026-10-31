Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі з'ясовує, чи можливе завершення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. За його словами, ознак наближення переговорного врегулювання поки немає.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами в Атланті.

"Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми намагаємося з'ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", – зазначив Рубіо.

Тим часом сьогодні, 31 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що сторони наближаються до укладення угоди щодо припинення війни. За його словами, важливих домовленостей можуть досягти під час саміту G20 у грудні, який відбудеться в резиденції американського президента в Доралі.

Трамп також повідомив, що його адміністрація працює над кількома угодами, зокрема згадав про можливість мирної домовленості з Іраном.