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Рубіо про те, чи можливе врегулювання війни в Україні шляхом переговорів: Ми намагаємось це з’ясувати

Голова Держдепу наголосив, що ознак такого врегулювання наразі немає.

Рубіо про те, чи можливе врегулювання війни в Україні шляхом переговорів: Ми намагаємось це з’ясувати
державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі з'ясовує, чи можливе завершення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. За його словами, ознак наближення переговорного врегулювання поки немає.

Про це Рубіо сказав під час спілкування з журналістами в Атланті.

"Я не знаю, чи досяжний мирний переговорний шлях в Україні. Саме це ми намагаємося з'ясувати. Не думаю, що хтось тут стверджує, що ми стоїмо на межі врегулювання шляхом переговорів", – зазначив Рубіо.

Тим часом сьогодні, 31 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що сторони наближаються до укладення угоди щодо припинення війни. За його словами, важливих домовленостей можуть досягти під час саміту G20 у грудні, який відбудеться в резиденції американського президента в Доралі.

Трамп також повідомив, що його адміністрація працює над кількома угодами, зокрема згадав про можливість мирної домовленості з Іраном.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що розраховує, що тристороння зустріч України, США та Росії відбудеться 6–10 листопада. Попередньо її планують провести в Абу-Дабі, однак через можливу ескалацію на Близькому Сході місце переговорів можуть змінити, не переносячи узгоджені дати.
  • За словами президента, Україна очікує на готовність американської сторони після 4 листопада. Для підготовки зустрічі лідерів, зазначив він, може вистачити однієї-двох зустрічей технічних команд.
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