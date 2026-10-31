Росія запустила під час денної атаки по Україні 168 ударних дронів

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Упродовж дня 31 жовтня російські війська застосували для атаки на Україну 168 ударних безпілотників різних типів, зокрема 51 реактивний дрон.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Серед використаних засобів були також безпілотники "Гербера" та S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 122 безпілотники, серед яких 37 реактивних, а також два дрони S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Ще близько 30 ударних БпЛА залишалися в повітрі станом на 19:30. Бойова робота тривала.