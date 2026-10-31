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Зеленський хоче домовитися з партнерами про дострокове отримання ракет для Patriot

Президент України також розраховує на допомогу Європи у фінансуванні 500 ракет.

Зеленський хоче домовитися з партнерами про дострокове отримання ракет для Patriot
Ілюстративне фото
Фото: US DoD

Президент Володимир Зеленський планує домовитися з міжнародними партнерами про тимчасову передачу Україні 10-30 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб не чекати довго на американські поставки. 

Про це глава держави повідомив під час спілкування з українськими журналістами у Стамбулі 31 жовтня, пише Укрінформ.

"Кілька разів впродовж цієї війни, ми виконували, і під час різних діалогів спрацьовувала ця операція, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами. Той пакет – 500 ракет, а ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30 підписати відповідні гарантії й договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або може без відсотків ", – пояснив президент.

Водночас Україна розраховує залучити передусім європейські країни до фінансування закупівлі 500 ракет, продаж яких схвалили США.

Президент пояснив, що постачання американських ракет розраховане на кілька років через особливості виробництва. Крім того, США повільно передають озброєння зі своїх запасів. За словами Зеленського, таких темпів недостатньо для забезпечення належного захисту України. Ситуацію також ускладнює конфлікт на Близькому Сході, який впливає на розподіл військової допомоги.

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