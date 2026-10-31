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У Львові до ТЦК доставили блогера Остапа Стахіва: він проходить ВЛК

У ТЦК та СП зазначили, що Стахів перебував у розшуку через порушення правил військового обліку з 6 березня 2026 року.

У Львові до ТЦК доставили блогера Остапа Стахіва: він проходить ВЛК
Остап Стахів
Фото: facebook.com/Остап Стахів

У Львові працівники поліції доставили до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Остапа Стахіва. Він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку з 6 березня 2026 року.

Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

За інформацією військових, наразі Стахів проходить військово-лікарську комісію, яка має визначити ступінь його придатності до військової служби. У ТЦК наголосили, що саме доставлення до установи не означає автоматичної мобілізації. Після перевірки військово-облікових даних, проходження ВЛК та з'ясування наявності законних підстав для відстрочки чи бронювання ухвалюватимуть подальші рішення відповідно до законодавства.

Також у відомстві зазначили, що публічність, професійна діяльність чи кількість підписників у соціальних мережах не звільняють громадян від виконання військового обов'язку. 

"Просимо представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів утриматися від маніпулятивних формулювань про нібито "викрадення", "політичне переслідування" чи інші обставини, яких фактично не було. Громадянина доставили працівники Національної поліції у зв’язку з наявним порушенням правил військового обліку та відповідним статусом у системі обліку", – йдеться у повідомлення ТЦК та СП.

Що відомо про Остапа Стахіва?

  • Остап Стахів став відомим під час пандемії COVID-19 як один із лідерів антивакцинаторського руху.
  • У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила йому підозру в діях, спрямованих на повалення державного ладу. 
  • У вересні 2024 року після обшуків СБУ, Національна поліція та прокуратура повідомили Стахіву про нову підозру – у поширенні інформації про розташування Збройних сил України та шахрайстві. Згодом він перебував під вартою, але вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень.
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