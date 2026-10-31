Росіяни авіаударом знищили будівлю міськради у Краматорську

Російські війська завдали авіаудару по центральній частині Краматорська. Унаслідок атаки знищено будівлю виконавчого комітету міської ради на площі Миру.
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.
За його словами, будівля була важливою частиною історії міста. Вона пережила окупацію у 2014 році, штурми та події, пов'язані зі звільненням Краматорська.
"Тут була історія, дух машинобудування, революції, життя міста та його плани. Фундамент українського Краматорська. Можна знищити будівлю, випалити нашу землю та вкрасти спогади. Але не знищити їм наше право на майбутнє", – написав Гончаренко.
- 23 жовтня окупанти скинули на місто три авіабомби ФАБ-250, влучивши в житловий квартал. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення, серед них троє дітей віком від року до десяти років. Тоді пошкоджень зазнали 27 житлових будинків.