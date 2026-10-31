​У Дніпрі внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули четверо людей, серед них дитина

У Дніпрі сталася смертельна аварія за участю легкового автомобіля Hyundai та вантажівки DAF. Унаслідок зіткнення загинули четверо людей, зокрема дитина.
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Аварія сталася на перехресті вулиць Гербіна та Криворізького шосе в Чечелівському районі міста. Рятувальники за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували з понівеченого легковика тіла загиблого водія та пасажирки й передали їх працівникам поліції.
На місці ДТП працювали четверо рятувальників, залучили одну одиницю техніки ДСНС.