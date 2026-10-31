Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що результати гуманітарної операції з евакуації жителів окупованих Олешків можуть стати заходом довіри та сприяти подальшому просуванню мирного процесу.
Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.
"Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди. Україна готова. Ми очікуємо того ж від Росії", – наголосив міністр.
Сибіга повідомив, що евакуйовані українці вже перетнули державний кордон у Чернігівській області. За його словами, люди перебували в умовах голоду та ізоляції протягом місяців російської окупації. Водночас ті, хто вирішив залишитися в місті, повинні мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.
Міністр також нагадав, що Україна протягом кількох місяців привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, зокрема порушувала це питання на засіданнях Ради Безпеки ООН.
За словами Сибіги, українська сторона діяла добросовісно та виконала взяті на себе зобов'язання.
Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?
- З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
- Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.
- 29 жовтня українська делегація виїхала в Олешки. Вранці 30 жовтня вона прибула разом з гуманітарною допомогою. Також приїхали росіяни і представники Білорусі. Україна просила, аби процес евакуації контролювала американська сторона.
- Українці, яких евакуювали з тимчасово окупованих Олешків та навколишньої громади на Херсонщині, 31 жовтня перетнули державний кордон у Чернігівській області. Усім врятованим нададуть необхідну допомогу. Найстаршій евакуйованій людині 94 роки, наймолодшій – трохи більше року.