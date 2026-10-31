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Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди, – Сибіга про Олешки

За словами Сибіги, українська сторона діяла добросовісно та виконала взяті на себе зобов'язання.

Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди, – Сибіга про Олешки
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що результати гуманітарної операції з евакуації жителів окупованих Олешків можуть стати заходом довіри та сприяти подальшому просуванню мирного процесу.

Про це глава МЗС написав у соцмережі Х.

"Якщо бойові дії можна зупинити в одному місці, їх можна зупинити скрізь і назавжди. Україна готова. Ми очікуємо того ж від Росії", – наголосив міністр.

Сибіга повідомив, що евакуйовані українці вже перетнули державний кордон у Чернігівській області. За його словами, люди перебували в умовах голоду та ізоляції протягом місяців російської окупації. Водночас ті, хто вирішив залишитися в місті, повинні мати безперешкодний доступ до гуманітарної допомоги.

Міністр також нагадав, що Україна протягом кількох місяців привертала увагу міжнародної спільноти до ситуації в Олешках, зокрема порушувала це питання на засіданнях Ради Безпеки ООН.

За словами Сибіги, українська сторона діяла добросовісно та виконала взяті на себе зобов'язання.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині?

  • З 27 жовтня в окупованих Олешках і на прилеглій території встановлено гуманітарний режим тиші. Домовленості досягнули за посередництва першої леді США Меланії Трамп.
  • Режим тиші має тривати до 22:59 1 листопада. Порушень домовленостей зафіксовано не було.
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