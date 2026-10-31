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Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні зусилля України та партнерів для досягнення миру, зокрема контакти з американською стороною.

Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм
Володимир Зеленський і Варфоломій
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та привітав його з 35-ю річницею інтронізації, яку відзначатимуть 2 листопада.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні зусилля України та партнерів для досягнення миру, зокрема контакти з американською стороною. Зеленський також поінформував Патріарха про ситуацію в Україні та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

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Окремо йшлося про гуманітарну операцію з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині

"Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися", – зауважив глава держави.

Зеленський подякував Варфоломію за підтримку України, послідовну публічну позицію та молитви за мир.

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського
Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

  • Під час візиту до Туреччини Володимир Зеленський зустрівся і з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав обговорили перспективи тристоронніх переговорів, можливість залучення до них Туреччини та європейських партнерів, а також гуманітарну операцію з евакуації людей з окупованих Олешків. Зеленський наголосив на необхідності продовжувати тиск на Росію для досягнення миру.
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