Зеленський зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

Під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні зусилля України та партнерів для досягнення миру, зокрема контакти з американською стороною.

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Президент Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та привітав його з 35-ю річницею інтронізації, яку відзначатимуть 2 листопада.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Під час зустрічі сторони обговорили дипломатичні зусилля України та партнерів для досягнення миру, зокрема контакти з американською стороною. Зеленський також поінформував Патріарха про ситуацію в Україні та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

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Окремо йшлося про гуманітарну операцію з евакуації жителів тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.

"Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на Росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися", – зауважив глава держави.

Зеленський подякував Варфоломію за підтримку України, послідовну публічну позицію та молитви за мир.

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського

Фото: Соцмережі Володимира Зеленського