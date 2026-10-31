Туреччина висунула кандидатуру свого ексміністра закордонних справ на посаду генсека ООН

Нині він обіймає посаду генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Туреччина офіційно висунула кандидатуру колишнього міністра закордонних справ і багаторічного посла при Організації Об’єднаних Націй Ферідуна Сінірліоглу на посаду наступного генерального секретаря ООН.

Як пише АР, про це повідомили в суботу державні ЗМІ.

70-річний Ферідун Сінірліоглу, колишній міністр закордонних справ Туреччини та дипломат ООН, заявив про можливість висунення своєї кандидатури минулого місяця під час зустрічей високого рівня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Сінірліоглу очолював зовнішньополітичне відомство Туреччини протягом кількох місяців у 2015 році — у перехідний період між виборами. З 2016-го до 2023 року він був постійним представником Туреччини при ООН. Нині він обіймає посаду генерального секретаря Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), штаб-квартира якої розташована у Відні.

Його нинішній трирічний мандат має завершитися в грудні 2027 року, тоді як новий генеральний секретар ООН повинен розпочати роботу 1 січня.

Ахмет Їлдиз, нинішній представник Туреччини при ООН, повідомив агентству Anadolu, що кандидатуру Сінірліоглу офіційно подали за підтримки президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ердоган неодноразово виступав за реформування Ради Безпеки ООН, особливо критикуючи домінування п’яти її постійних членів. Імовірно, Сінірліоглу відображатиме політичний порядок денний турецького президента.

Новий очільник ООН змінить на цій посаді Антоніу Гутерріша , який керує міжнародною організацією майже 10 років.

Наступного генерального секретаря ООН обиратиме Рада Безпеки, до складу якої входять 15 країн. Особливу роль відіграватимуть п’ять постійних членів, які мають право вето: США, Росія, Китай, Велика Британія та Франція. Остаточне затвердження кандидатури має здійснити Генеральна Асамблея ООН, до складу якої входять 193 держави.

На Сінірліоглу, ймовірно, чекатимуть перешкоди з боку кількох країн, зокрема сусідньої з Туреччиною Греції, яка є одним із десяти непостійних членів Ради Безпеки. Опір його кандидатурі також можна очікувати з боку Ізраїлю, близького союзника США.

Ще семеро кандидатів претендують на посаду наступника Гутерріша, який завершує свій другий п’ятирічний термін. Відповідно до неформального принципу регіональної ротації на посаді генерального секретаря ООН, наступним очільником організації може стати представник країн Латинської Америки та Карибського басейну.