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У 2027 Україна році головуватиме в Центральноєвропейській ініціативі

Наразі головує в ній Румунія.

У 2027 Україна році головуватиме в Центральноєвропейській ініціативі
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

6 листопада в Бухаресті відбудеться зустріч міністрів закордонних справ, держав членів Центральноєвропейської ініціативи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебере головування в ініціативі.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС

Глава МЗС особисто запрошений взяти участь у зустрічі.

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що головування в ЦЄІ є визнанням ролі України в регіоні та відкриває додаткові можливості для просування українських інтересів.

«Головування України в цій ініціативі — це визнання ролі нашої держави в регіоні, яке буде використане з метою подальшого просування інтересів України в регіоні», – зазначив він.

Наразі в ЦЄІ головує в ній Румунія.

  • Центральноєвропейська ініціатива є регіональною організацією країн Центральної та Східної Європи, робота якої спрямована на налагодження багатостороннього співробітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культурній сферах та сприяння на цій основі зміцненню стабільності і безпеки в регіоні. До її складу входили 17 країн: Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Італія, Македонія, Молдова, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Чорногорія та Україна. У березні 2022 року членство Білорусі призупинили через її підтримку Росії у повномасштабному вторгненні в Україну. 
  • Структурно діяльність ЦЄІ здійснюється на трьох рівнях: глав урядів, міністрів закордонних справ, а також національних координаторів країн-членів Ініціативи.
  • Форуми ЦЄІ відбуваються, як правило, на території (у столиці) головуючої країни. Ротація головування відбувається на щорічній основі. 
  • Україна почала розвивати контакти з ЦЄІ у 1992 р. шляхом участі в діяльності кількох робочих груп Ініціативи. У березні 1994 р. наша держава отримала статус члена Асоційованої Ради ЦЄІ, а 31 травня 1996 р. набула статус повноправного члена.
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