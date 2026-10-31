У 2027 Україна році головуватиме в Центральноєвропейській ініціативі

Наразі головує в ній Румунія.

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6 листопада в Бухаресті відбудеться зустріч міністрів закордонних справ, держав членів Центральноєвропейської ініціативи. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебере головування в ініціативі.

Про це йдеться у пресрелізі МЗС.

Глава МЗС особисто запрошений взяти участь у зустрічі.

Речник МЗС Георгій Тихий наголосив, що головування в ЦЄІ є визнанням ролі України в регіоні та відкриває додаткові можливості для просування українських інтересів.

«Головування України в цій ініціативі — це визнання ролі нашої держави в регіоні, яке буде використане з метою подальшого просування інтересів України в регіоні», – зазначив він.

Наразі в ЦЄІ головує в ній Румунія.