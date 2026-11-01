Росія атакувала Україну 433 безпілотниками: Сили ППО знешкодили 371 дрон

Влучання зафіксували на 16 локаціях, падіння уламків збитих дронів – ще на 14.

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У ніч на 1 листопада російська армія атакувала Україну 433 ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема 64 реактивними, а також дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 31 жовтня. Безпілотники запускали з напрямків Орла, Курська, Шаталового, Брянська, Міллерового (РФ) та тимчасово окупованого Донецька.

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За попередніми даними, станом на 07:30 протиповітряна оборона збила або подавила 371 ворожий безпілотник, зокрема 47 реактивних.

"Понад 40 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває!", – наголошують у повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

Водночас зафіксували влучання ворожих безпілотників на 16 локаціях. Падіння збитих дронів та їхніх уламків відбулося ще на 14 локаціях.