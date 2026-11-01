Сили оборони за добу ліквідували ще 2 100 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу російської армії сягнули близько 1 590 270 осіб.

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Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2 100 російських солдатів і знищили десятки ворожої техніки.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада 2026 року

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Фото: Генштаб ЗСУ

Особовий склад:

близько 1 590 270 (+2 100) осіб

Озброєння та військова техніка:

Танки: 12 451 (+1)

Бойові броньовані машини: 25 622 (+2)

Артилерійські системи: 51 755 (+16)

РСЗВ: 2 249 (+2)

Засоби ППО: 1 730

Літаки: 452

Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

Наземні робототехнічні комплекси: 3 054 (+9)

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 591 605 (+944)

Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

Кораблі та катери: 35

Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 739 (+259)

Спеціальна техніка: 4 861 (+1)

Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.