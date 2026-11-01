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Сили оборони за добу ліквідували ще 2 100 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення загальні втрати особового складу російської армії сягнули близько 1 590 270 осіб. 

Сили оборони за добу ліквідували ще 2 100 російських окупантів
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Сили оборони України за минулу добу ліквідували 2 100 російських солдатів і знищили десятки ворожої техніки.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 1 листопада 2026 року

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Фото: Генштаб ЗСУ

Особовий склад:

  • близько 1 590 270 (+2 100) осіб

Озброєння та військова техніка:

  • Танки: 12 451 (+1)
  • Бойові броньовані машини: 25 622 (+2)
  • Артилерійські системи: 51 755 (+16)
  • РСЗВ: 2 249 (+2)
  • Засоби ППО: 1 730
  • Літаки: 452
  • Гелікоптери: 356

Безпілотні системи та ракети:

  • Наземні робототехнічні комплекси: 3 054 (+9)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня: 591 605 (+944)
  • Крилаті ракети: 5 140

Морська техніка:

  • Кораблі та катери: 35
  • Підводні човни: 2

Техніка забезпечення:

  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 168 739 (+259)
  • Спеціальна техніка: 4 861 (+1)

Дані уточнюються.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголошують у Генштабі.

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